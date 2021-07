Rainha Sofia é uma mulher cada vez mais triste

Na Europa,é a última rainha consorte (conjugue do monarca) de sangue real. Bisneta, neta, filha, esposa e mãe de reis, está ligada a todas as casas reais do velho continente. Foi criada para governar, aprendeu que o bom senso deve superar os sentimentos e foi rainha de Espanha durante 54 anos até o maridoabdicar do trono em 2014 a favor do seu. De lá para cá, Sofia tem sido o rosto de uma mulher infeliz e triste, pelas sucessivas polémicas, traições e desencontros que têm marcado a família real espanhola.Ora é precisamente esta figura "excecional" mas também humana, da história real, que vem agora descrita no livro ‘A Última Rainha’, da jornalista e escritora Carmen Gallardo., explica a autora. A história de ‘A Última Rainha’ passa-se em, afirma.A obra relata o amor de Sofia pelos pais (os Reis Pablo e Frederica de Grécia), a união com os irmãos Constantino e Irene, a ilusão de casamento com o rei Juan Carlos, a dedicação aos filhos e netos, mas também a tristeza das desavenças e o desapontamento dos projetos interrompidos., remata.Sofia casou em 1962 com Juan Carlos, mas alguns especialistas em assuntos reais garantem que o matrimónio falhou pouco depois. Álvaro de Orleans, um parente do rei, revelava em julho do ano passado que a relação dos dois se havia "transformado em algo tóxico". Tudo ter-se-á agravado ainda mais com os rumores de traição e com o caso extraconjugal com Corinna Larsen. No recente livro ‘Eu, o Rei’, de Pilar Eyre, Juan Carlos arrasa mesmo a mulher. "Ela nunca dirigiu a palavra a ninguém de categoria inferior. Fala espanhol muito mal porque nos despreza mas, como sabe comportar-se, as pessoas têm dela a imagem do anjo da família e de mim a do demónio".