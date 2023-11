Rainha Sofia em anúncio de 50 milhões para o combate ao cancro

A Rainha emérita de Espanha, Sofia, esteve esta sexta-feira em Lisboa, onde participou no anúncio por parte da Fundação Champalimaud de que a multinacional alemã Wurth vai financiar a investigação de combate ao cancro do pâncreas com 50 milhões de euros por um período de dez anos.A presidente da fundação, Leonor Beleza, sublinhou que "existe uma estreita ligação" com a Rainha Sofia no campo da medicina, na área das doenças neurodegenerativas.Leonor Beleza acrescentou que a Fundação Rainha Sofia participa num trabalho comum de investigação e que a Rainha emérita integra o Conselho de Curadores da Fundação Champalimaud, que esta sexta-feira reuniu em Lisboa.Também o antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva e o professor António Damásio integraram os trabalhos. Leonor Beleza sublinhou que o apoio da multinacional alemã abrange a investigação dirigida pelo professor Markus W. Buchler."Vai ajudar-nos a fazer novos progressos e a prestar melhores cuidados aos doentes com cancro do pâncreas em todo o mundo", acrescentou Leonor Beleza, depositando esperança que a investigação permita "que os médicos de todo o mundo derrotem esta doença perigosa".