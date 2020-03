Rainha Sofia isola-se para fugir a humilhação

Numa altura em que a família real espanhola atravessa uma das piores crises de sempre, todos se questionam sobre o paradeiro da rainha Sofia. A ameaça do novo coronavírus tem sido uma justificação para a sua ausência, mas segundo a imprensa espanhola os motivos que levaram a monarca a fechar-se em casa são outros.

Parece que Sofia está cansada dos escândalos que têm manchado a reputação da sua família, começando pelas traições do marido, Juan Carlos, de 82 anos. Ainda assim, a rainha, de 81, nunca abandonou o companheiro, com quem está casada há 58 anos, apesar de fazerem vidas separadas há muito tempo. Por este motivo, Sofia terá encarado a decisão de Felipe VI em renunciar a herança do pai, acusado de corrupção, e cortar-lhe mesada real, como uma traição. De um momento para o outro, ela viu o seu núcleo familiar desmoronar-se.

Letizia como confidente

Os Borbón, que durante anos se esforçaram para manter uma imagem de união inabalável, estão agora de costas voltadas. Sofia, que sempre sofreu em segredo e nunca deixou que os escândalos abalassem esta ilusão, está arrasada. Ela que perdoou as traições do marido e que até se viu obrigada a conviver com Corinna Larsen, uma das amantes do rei emérito, da qual chegou a ser grande amiga. Mais tarde, foi Letizia quem se tornou na sua maior confidente. Contudo, neste momento delicado, Sofia não pode contar com a nora, que se encontra de quarentena depois de ter estado com a ministra da Igualdade, Irene Montero, que está infetada com Covid-19.



Acusado de ter um filho bastardo

Os escândalos em torno de Juan Carlos sucedem-se. Depois de ter sido tornado público que o rei emérito doou, em 2012, à ex-amante, Corinna Larsen, 65 milhões de euros, há agora uma questão pessoal a ser levantada. A relação entre Juan Carlos e o filho de Corinna está a ser questionada e, em Espanha, há já quem diga que se trata de um "filho bastardo".



Alexander Kyrill zu Sayn-Wittgenstein, de 18 anos, está nas bocas do Mundo. Segundo Corinna, Juan Carlos quis presentear o seu filho pelo 10º aniversário e compensá-lo pelo facto de não terem feito o safari no Botswana que tinham planeado, em 2012.



Contudo, nessa altura Juan Carlos sofreu um acidente durante uma caçada ao elefante e fraturou a anca. Algo que gerou polémica e que o obrigou a pedir desculpas.



Felipe VI vira as costas ao pai

O rei de Espanha, Felipe VI, renunciou a qualquer futura herança do pai, o rei emérito Juan Carlos, depois de serem reveladas supostas irregularidades financeiras envolvendo o ex-monarca. Felipe retirou-lhe, também, as ajudas de custo anuais que recebia da Casa Real.