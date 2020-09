Rainha Sofia mantém apoio após polémicas de Juan Carlos

14:43

Discreta, sempre disponível, com sentido de responsabilidade e serviço profissional, colocando sempre a coroa em primeiro lugar. Estas são as principais características de Sofia, a rainha emérita de Espanha, que nos últimos se viu envolvida em polémicas que não criou, mas que continua a ser a mais respeitada da família real espanhola. Ela é mesmo a mais valorizada pela opinião pública.Segundo diversos especialistas em assuntos reais, as polémicas com Juan Carlos, que deixou Espanha e está atualmente nos Emirados Árabes Unidos após uma série de acusações de supostos crimes financeiros e as ligações com a sua amante, terão mesmo contribuído para fortalecer a imagem de Sofia junto dos espanhóis como uma mulher de força e determinação. ", diz à BBC Mundo Mabel Galaz, que cobre a Casa Real há mais de 20 anos para o jornal ‘El País’.Mas como é que esse casamento real chegou até aos dias de hoje e qual foi o papel da Rainha Sofia ao longo desses anos? Sofia e Juan Carlos conheceram-se em 1954 na adolescência, mas só ficariam noivos em 1961. Casaram a 14 de maio de 1962 em Atenas, instalando-se depois no Palácio Zarzuela. Os primeiros anos foram tensos com Sofia a ser vista como uma forasteira, mas depressa conquistou a opinião publica graças às suas atividades sociais, humanitárias, culturais e ambientais. Apesar dos rumores de infidelidade, sempre lidou com o seu papel de rainha com sentido de estado. A coroa esteve sempre primeiro.