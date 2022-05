Rainha Sofia usa máscara no almoço com Juan Carlos

Juan Carlos esteve reunido com a família na segunda-feira em Madrid

Foto: EPA

01:30

Carolina Cunha

Após dois anos de distância, Juan Carlos reencontrou-se com a mulher, a Rainha emérita Sofia, na segunda-feira, num almoço de família no Palácio da Zarzuela, em Madrid.Porém, a monarca não conseguiu desfrutar do encontro, uma vez que se encontra infetada com o vírus da Covid-19 e esteve sempre de máscara. "Permaneceu com a família no salão de almoço, com máscara e a seguir as devidas normas de segurança", esclareceu a Casa Real em comunicado.Apesar de manterem vidas separadas, Juan Carlos e Sofia mantêm o casamento de 60 anos. Ao longo do almoço, foram abordados "assuntos familiares", bem como a intenção de Juan Carlos manter a sua "residência em Abu Dhabi por motivos pessoais". Felipe VI, a Rainha Letizia, a infanta Sofia, a infanta Elena e seus filhos, e a infanta Margarida também estiveram presentes no encontro. Juan Carlos regressou ao final do dia aos Emirados Árabes Unidos.