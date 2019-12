Rainha tem conversa tensa com o Príncipe André

Príncipe André

Foto: Getty Images

01:30

A recente entrevista que o príncipe André deu, para tentar escapar a um escândalo sexual que o liga a Jeffrey Epstein, parece ter sortido o efeito contrário.O filho de Isabel II foi inicialmente proibido de atender a eventos públicos e agora, depois de um encontro que o ‘The Sun’ categoriza de "catastrófico" com a mãe, foi chamado a encontrar-se com pai, o príncipe Filipe de Edimburgo, segundo o jornal, para uma conversa ainda mais séria.Desde esse dia que a rainha se apoia cada vez mais em William e Carlos, este último que para o ano lhe sucederá no trono, visto esta ir abdicar.