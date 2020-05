Rama X em quarentena com harém de 20 mulheres Rei da Tailândia, que está isolado num hotel de luxo na Alemanha com as suas concubinas, regressou ao país natal para assistir aos festejos da dinastia Chakri

30 abr 2020 • 18:54

É considerado o monarca mais rico do mundo e, também, um dos mais controversos. No início de março, Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, gerou uma onda de polémica na Tailândia ao decidir ‘isolar-se’ num hotel de luxo na zona da Baviera com um batalhão de empregados e 20 concubinas, numa exceção ao estado de emergência alemão. Este mês, o rei coroado em 2019 regressou a Banguecoque para assistir às celebrações do Dia de Chakri, a dinastia da qual é representante. Pelo caminho, parou na Suíça para ir buscar Suthida, uma das suas quatro esposas. A visita durou apenas 24 horas, após as quais o monarca voltou para a Alemanha - deixando primeiro a mulher em Genebra. A atitude de Rama X foi alvo de duras críticas nas redes sociais, o que é considerado um crime punível até 35 anos de prisão.



Recorde-se que o comportamento excêntrico do monarca não é novidade para o seu povo. Quando o seu cão morreu, Rama X prestou-lhe tributos fúnebres durante quatro dias...

