Raminhos sobre vitória no passatempo 'Sexy Vidas': "As mulheres gostam muito de humor"

António Raminhos esteve no programa 'Manhã CM'

António Raminhos conquistou a vitória no passatempo 'Sexy Vidas' do Correio da Manhã, na categoria 'Sexy Net'.O humorista, que já se tinha mostrado surpreendido por ter sido o mais votado pelos leitores, esteve na manhã desta segunda-feira no programa das manhãs da CMTV, 'Manhã CM'.", brincou o comediante em conversa com Maya e Nuno Eiró, mostrando que se sente feliz pela empatia que estabelece com os milhares de seguidores que o acompanham., disse Nuno Eiró., concordou Raminhos., confessou o comediante.Interrogado sobre Nuno Eiró se algo assim já aconteceu, Raminhos admitiu:, disse., continuou, mostrando-se bem disposto com a dupla, afirmou Raminhos., rematou Maya.