Raminhos sofre ataque de pânico: "Naquele momento morri"

António Raminhos já tem vindo a desabafar com os milhares de seguidores sobre sofrer de ataques de ansiedade. Desta vez, no passado domingo, o humorista partilhou mais um episódio relacionado com o tema que o deixou em pânico., começou por partilhar através das redes sociais., disse, sem entrar em detalhes a respeito da situação que viveu e que o deixou atormentado, garantindo quepois, adiantou, revelando que se sentiu "assustado, desorientado"., continuou., afirmou o comediante que confessou ter recorrido à ajuda do terapeuta e psiquiatra porqueprecisa depara se "trabalhar melhor".escreveu.Raminhos contou que em vez de ficardecidiu ir passear no fim-de-semana para lutar contra o estado em que ficou.O vencedor da categoria 'Sexy Net' do passatempo 'Sexy Vidas' da CMTV garantiu que não fez o desabafo para receber mensagens de força por parte dos admiradores, mas para alertar a, terminou.Perante a publicação, Raminhos rececebeu centenas de mensagens de apoio e compreensão por parte dos seguidores, que mais uma vez se identificaram com o problema de saúde e agradeceram as palavras ao artista.