Rapper afirma que Will Smith o autorizou a ter caso amoroso com a sua mulher

Will Smith e Jada Pinkett Smith está a fazer correr muita tinta na imprensa internacional, depois do rapper August Alsina ter afirmado que teve um caso amoroso com a atriz, recebendo consentimento por parte do ator.

Durante uma entrevista com Angela Yee para promover o seu álbum, partilhada no seu canal de youtube, o cantor de 27 anos declarou que teve um caso com a mulher da estrela de Hollywood: "Eu sentei-me com o Will e tivemos uma conversa, porque o casamento deles transformou-se numa ‘parceria de vida’, como eles diziam. Ele deu-me a sua bênção. E dediquei-me totalmente a esse relacionamento durante anos da minha vida, e eu realmente, amei e tenho muito amor por ela (Jada)".

O rapper disse ainda que em 2016 viajou com a família do ator para o Havai, altura em que se apaixonou por Jada.

"As pessoas podem pensar o que quiserem, mas o que eu não estou de acordo é com o meu caráter a ser questionado. Ao contrário do que algumas pessoas possam acreditar, eu não sou de causar problemas, eu não gosto de drama. O drama deixa-me enjoado. Eu também não acho que seja importante para as pessoas saberem o que eu faço, com quem eu durmo, com quem eu saio, certo? Mas neste caso há tantas pessoas que me olham de lado… eu perdi dinheiro, relacionamentos, amizades por trás disso. E eu acho que é porque as pessoas não sabem necessariamente a verdade. Mas eu nunca fiz nada de errado", disse o cantor.

Entretanto, um representante da atriz alegou que a história contada pelo músico é "completamente falsa", não divulgando mais informações sobre o assunto.



Recorde-se que o casal de atores está junto desde 1997 e tem dois filhos em comum: Jaden Smith, de 21 anos, e Willow Smith, de 19.