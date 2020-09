Raquel Jacob admite uso de botox

Raquel Jacob aceitou responder a perguntas dos fãs nas redes sociais e acabou por surpreender alguns deles ao admitir que usa botox no rosto.Ao ser questionada sobre se os seus lábios carnudos eram resultado da aplicação desta substância, a companheira de José Sá, guardião dos gregos do Olympiacos, não hesitou em responder: "É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Os meus lábios são completamente naturais. Tenho botox, sim, mas na testa", afirmou a modelo, de 30 anos, que não tem pudores em mostrar as suas curvas de sonho em fotos sensuais."O botox preventivo ajuda a evitar as rugas de expressão e é aconselhado depois dos 25 anos", explicou a modelo, que é mãe de Maria Leonor, de dois anos, fruto da sua relação com o craque português.Contudo, nem tudo é perfeito com Raquel Jacob, que também confessou aos fãs um dos seus piores vícios: fumar. "Sou uma idiota, não sou exemplo para ninguém", disse.A passar férias em Braga, antes de regressar à Grécia, Raquel Jacob, que é natural de Matosinhos, partilhou fotos sensuais na piscina e os elogios não tardaram entre os mais de 50 mil seguidores. Dou muita importância ao corpo, a estar fit, disse a modelo numa entrevista.