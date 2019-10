Raquel Jacob: "Amares-te a ti própria é um ato de rebeldia"

01:30

Vânia Nunes

Raquel Jacob sempre disse que não tem quaisquer pudores em mostrar o corpo e voltou a fazê-lo numa produção de moda que divulgou na sua página de Instagram. A namorada do ex guarda-redes do FC Porto, José Sá, surge em poses ousadas, exibindo as curvas invejáveis que conquistou, depois de ter feito tratamentos estéticos, adotado uma alimentação mais regrada e ter investido no exercício físico."Numa sociedade que lucra com a insegurança da mulher, amares-te a ti própria é um ato de rebeldia", escreveu na legenda de uma das suas fotografias, que conta já com mais de 5 mil gostos. Numa outra, na qual Raquel surge a morder uma nota, deixou a seguinte mensagem: "Grata por ser rica de tudo aquilo que o dinheiro não compra!"A atriz de 29 anos mudou-se em 2018 para a Grécia para apoiar o companheiro, que integra o plantel do Olympiacos. O casal tem uma filha em comum, Maria Leonor, de um ano e meio.