Raquel Jacob diz o 'sim' a José Sá

Raquel Jacob e José Sá dão passo importante na relação

Foi sob um ambiente de festa e puro romantismo que Raquel Jacob, ex-atriz dos ‘Morangos com Açúcar’ (TVI), foi surpreendida com o pedido de casamento do guarda-redes do Olympiacos, José Sá.O futebolista mostrou o seu lado mais romântico durante a festa do 31º aniversário da influencer e da irmã gémea, Catarina Jacob, com um pedido de casamento inesperado. "Disse que sim! Disse que seria um 31. Eu disse-lhe que sim", anunciou Raquel Jacob na legenda de um vídeo partilhado nas redes sociais em que mostra o pedido de casamento durante a comemoração, em que contou com a presença de familiares e amigos. Atualmente o casal está em Portugal a desfrutar das habituais férias de verão e aproveita os momentos de descontração para matar saudades daqueles de que mais gosta.O casal tem em comum uma filha, Maria Leonor, de três anos, e atualmente vive na Grécia devido aos compromissos profissionais do jogador. Ao longo dos últimos anos, a também modelo tem acompanhado a carreira do futebolista.O craque José Sá e Raquel Jacob mantêm relação apaixonada há cerca de cinco anos.