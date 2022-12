Raquel Jacob é a mulher que ocupa o coração do guarda-redes nacional José Sá

01:30

Miguel Azevedo

Quis o destino que Raquel Jacob e José Sá, que viviam na mesma rua sem saberem, viessem a conhecer-se apenas através das redes sociais. Encontraram-se, apaixonaram-se e acabaram por casar. Raquel diz que não conseguiu resistir a um homem que a fazia rir e, assim, pelo guarda-redes da Seleção, abdicou do sonho de ser atriz para abraçar um outro: o de formar família. Já José Sá, por seu turno, diz que a mulher é o seu maior suporte e pilar.Por este dias, no entanto, o jogador não poderá contar com o apoio ‘in loco’ da sua musa. Num desabafo recente a uma revista, Raquel Jacob revelou que lhe pediram 35 mil euros por dez dias num hotel (sem contar com as viagens) e que, por isso, preferia pôr o dinheiro a render. Contudo, contas feitas, o prejuízo maior será sempre para os qataris que não vão poder pôr-lhe a vista em cima.Aos 29 anos, foi um dos guarda-redes selecionados por Fernando Santos para o Mundial do Qatar. Nascido em Braga, a 17 de janeiro de 1993 (29 anos), começou a jogar num clube local. Passou por Merelinense, Benfica e Marítimo, antes de dar nas vistas ao serviço do FC Porto. Depois de uma passagem pelo Olympiacos, defende atualmente as cores dos ingleses do Wolverhampton.