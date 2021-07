Raquel Jacob e José Sá preparam nova vida em Inglaterra

Raquel Jacob

Vânia Nunes

Raquel Jacob e José Sá estão a viver dias de emoções fortes. Depois de terem ficado noivos, no mês passado, preparam-se agora para mudar radicalmente as rotinas e de país. É que o guarda-redes foi confirmado como reforço do Wolverhampton, em Inglaterra, despedindo-se assim da Grécia, onde passou os últimos três anos ao serviço do Olympiacos.Nas redes sociais, a candidata a Sexy Sport no passatempo Sexy Vidas, do CM, mostrou-se nostálgica. "Obrigada a todos os adeptos por estes três anos cheios de momentos felizes e conquistas. (...) Agora, é altura de um novo capítulo, mas vou guardar esses momentos para sempre no meu coração", escreveu no Instagram.Raquel é o principal apoio do craque, assim como a filha, Maria Leonor, de quatro anos.