Raquel Jacob obrigada a trocar implantes mamários

Mulher de José Sá ficou com o “seio deformado” após intervenção com médico em Madrid.

Raquel Jacob

Foto: Direitos Reservados

01:30

Raquel Jacob, mulher do guarda-redes José Sá, decidiu substituir as próteses mamárias que tinha colocado no passado, mas o procedimento correu mal. "Pus as primeiras próteses aos 20 anos (tenho 31) e depois de ter sido mãe ficaram a boiar. Então, quando a minha filha fez dois anos, em 2020, decidi voltar a cuidar de mim e investir numa coisa que eu acho muito sexy, que é o decote", começou por contar. Raquel escolheu então um cirurgião venezuelano que trabalha em Madrid."Não posso revelar o nome devido ao processo jurídico. A verdade é que o seio ficou deformado". Agora, a atriz recorreu a uma cirurgiã em Lisboa para corrigir a situação.