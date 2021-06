Raquel Jacob recupera energias no mar

11:31

Com o fim do campeonato grego,e a família decidiram apanhar um avião e desfrutar de unsdurante esse período e partilhou com os seguidores os melhores momentos da viagem.O casal aproveitou ao máximo para namorar e compensar as ausências ao longo da época desportiva devido aos compromissos profissionais., declarou-se José Sá na legenda de uma imagem onde surge à beira-mar a dar um beijo apaixonado à companheira, que ganhou popularidade como atriz na série juvenil da TVI ‘Morangos com Açúcar’. A resposta não tardou:Raquel mostrou-se encantada com o destino escolhido para as férias deste ano, principalmente com o pôr do sol na praia que diz ser "indescritível".Os dias foram passados na praia, principalmente no mar., escreveu. Mais uma vez, José Sá mostrou-se rendido à mulher que escolheu para partilhar a vida. "Ficas ainda mais linda no teu ‘habitat’ natural, com esse sorriso que fazes quando és feliz com as coisas mais simples do mundo. Como é possível esta minha sorte...".