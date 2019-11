Raquel Jacob: "Represento a típica e bela mulher do Norte"

06:00

A ex-moranguita Raquel Jacob, namorada de José Sá, ex-guarda redes do FC Porto, hoje a jogar pelo Olympiacos, voltou a surpreender os seus mais de 40 mil seguidores com fotos ousadas, com pouca roupa.Apesar dos muitos elogios de que é alvo no Instagram, nem sempre tudo corre bem, e Raquel Jacob já se mostrou contra o ciberbullying, tão comum nos dias de hoje quando uma mulher aposta em mostrar mais pele, e do qual também foi alvo.Contudo, a um dos comentários, por acaso um elogio, quis mostrar sentir-se bem com ela mesma. "Sou a típica e bela mulher do Norte, é o que represento! Uma mulher abusada, dona de si própria e segura de si, mesmo contra uma sociedade de padrões confusos e impossíveis de alcançar! Sou orgulhosamente uma mulher tripeira", escreve.De resto, a ex-atriz responde a todos os que comentam as suas fotografias, não deixando elogios ou acusações ficarem sem resposta.