Raquel Strada deixa fãs eufóricos ao oferecer mala milionária

Raquel Strada surpreendeu os fãs ao sortear uma mala de luxo, da marca Gucci, que custa quase dois mil euros.A apresentadora decidiu partilhar a decisão de oferecer o acessório pessoal nas redes sociais, deixando os milhares de seguidores em êxtase., escreveu na legenda de uma imagem onde surge com o acessório de luxo na mão., explicou, sobre as regras do desafio., disse ainda.