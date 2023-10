Raquel Strada já está fora de Israel Apresentadora foi apanhada no meio do conflito no Médio Oriente e ficou em pânico.

Raquel Strada, de 40 anos, estava em Telavive, em Israel, quando reacendeu o conflito israelo-palestiniano pelo Hamas. O CM sabe que a apresentadora da SIC viajou com um grupo de portugueses e que quando se deu o início do conflito foram levados para um ‘bunker’, aterrorizados, por não terem uma resolução por parte da embaixada portuguesa. No entanto, este domingo já estavam fora de perigo. "Acabámos de aterrar no Dubai, e agora vamos diretos para Lisboa", disse a apresentadora.