Raquel Strada muda de visual e fãs reagem: “Tudo lhe fica bem”

23 jul 2020 • 12:22

Raquel Strada decidiu mudar de visual e esta quarta-feira, dia 22 julho, partilhou o resultado com os seguidores.



"Está um calor desgraçado e eu ainda me meti nesta. Definitivamente sou ao contrário de toda a gente. Dêem as boas vindas a este meu novo manto de cabelo", escreveu na legenda da publicação.

A comunicadora de 37 anos colocou extensões e mostrou-se mais loura, um visual aprovado pelos fãs, que não resistiram a tecer elogios.

Os fãs surpreenderam-se com o novo visual e não hesitaram em comentar a imagem: "Tudo lhe fica bem", "Estás super gira", "Ficou lindo" ou "Espetáculo", pode ler-se nos comentários.