Raquel Strada: "Topless só sozinha na praia"

Aapresentadora de 36 anos afirma que não passa sem os amigos e a família no seu verão, e que nas férias gosta mesmo é de "não fazer nada".- Meio meio.- Gosto mais de piscina, porque é mais sossegado, estou mais longe da confusão. É só por isso.- Verão quente com água fria, para refrescar.- Mergulho logo de cabeça. Não demoro nada a entrar dentro de água.- Fato de banho. Acho que já tenho idade para andar mais tapadinha [risos]. Sinto-me mais confortável.- Obrigatório são os amigos e a família para fazer companhia. Dispenso o trabalho. O melhor mesmo é não fazer nada.- Só se estiver sozinha na praia, faço na boa. Só não gosto de fazer à frente das pessoas.- Festas em grupo. Acho que o verão puxa para o convívio.- Acho que é mito. Acho que sexo e desejo há o ano inteiro.- Normalmente durmo de pijama, mesmo que esteja muito calor.- Noites ao relento.- Ler. Gosto de ler na praia.Raquel Strada tem 36 anos e é uma apresentadora e blogger portuguesa. É administradora do blog ‘Blue Ginger’.Estreou-se na série televisiva ‘O Diário de Sofia’ em 2004, na RTP, e apresentou alguns formatos na SIC, como o programa ‘Sic ao Vivo’ ou ‘Vida Nova’.