Raquel Tavares anuncia fim da carreira musical em lágrimas: "Nunca quis ser artista"

Raquel Tavares anunciou que vai abandonar a carreira na música, esta manhã, dia 9 de janeiro.Aos 34 anos, a fadista desabafou com Cristina Ferreira durante o programa da apresentadora sobre a decisão que tomou., começou por dizer a cantora, que se mostrou muito cansada do ritmo de trabalho e das consequências que teve na sua vida pessoal., confessou ainda, afirmando que foi ", e que não deixa de ser "grata" por todas as pessoas que acreditaram no seu talento e a ajudaram a alcançar o que alcançou. No entanto, garante que quer que esta decisão seja mesmo "um ponto final definitivo".Raquel Tavares contou ainda que o trabalho excessivo lhe trouxe problemas de saúde.Além disso, Raquel Tavares admitiu, visivelmente emocionada, que a carreira na música a privou de ser ela própria porque uma fadista tem que ser demasiado, e que também dificultou viver a vida pessoal da melhor forma., começa por dizer, referindo-se, como exemplo, a filhos., contou ainda.Para o futuro, Raquel não teme o que a espera e garante que vai procurar novos desafios:Após anunciar a decisão, e pedir desculpa aos fãs que a acompanham, Raquel Tavares desfez-se em lágrimas e contou com o apoio de Cristina Ferreira, que confessou a Raquel que já sentia há muito tempo que ela não estava bem, tendo até. As duas abraçaram-se num momento repleto de emoção.