Raquel Tavares desistiu de casar pela carreira

O namoro entre Raquel Tavares e o cantor brasileiro Xande Pilares durou três anos e até resultou num pedido de casamento negado pela artista, que escolheu continuar a cantar.O romance aconteceu há cerca de três anos durante umas férias da fadista ao Brasil., revelou a Cristina Ferreira. Raquel não esquece os momentos de puro carinho que viveu ao lado do brasileiro.O ponto alto dessa felicidade aconteceu com um pedido de casamento, que não foi avante., contou à apresentadora.A enfrentar uma desilusão com a carreira musical que LHE tirou "muitas pessoas", Raquel tem-se agarrado aos amigos que não desistiram de acompanhar neste processo.Nas últimas semanas a artista tem sido invadida com várias mensagens de carinho e força para superar o momento difícil que está a viver.Daniel Oliveira abriu uma janela a Raquel Tavares ao convidá-la para integrar o elenco da nova temporada de ‘Golpe de Sorte’, que já arrancou gravações.Antes, a cantora foi convidada para participar no programa de humor ‘Patrulha da Noite’, da RTP1, e revelou-se muito feliz.