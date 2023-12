Raquel Tavares dispensa o Natal

Raquel Tavares não é fã da época natalícia, dispensando inclusivamente as decorações de Natal em casa.

"Desde que vivo sozinha, na minha casa nunca entrou um enfeite de Natal, sequer", afirmou num evento.

No entanto, apesar de não ser fã desta época festiva, não deixa de se juntar com a família. "Mas só mesmo no dia 24, e depois só quero que chegue o dia 26 para pensar que o Natal já é só para o ano. Sou essa pessoa, não gosto genuinamente do Natal", frisou.

"Em comparação, gosto muito do Carnaval, do Santo António, do fim de ano e do meu aniversário. O Natal confesso que não é uma época que adore. Estou com a família quando é possível, mas nunca fomos muito entusiastas", garantiu.

"Eu ajudo a comer, sou ótima. Gosto da gastronomia do Natal, lamento é que só seja no Natal", rematou.

No entanto, a cantora não esconde que adora os petiscos típicos desta época do ano.