Raquel Tavares faz declaração de amor a Pedro Barroso em dia especial

Hugo Alves

Aumentam os rumores do romance entre Pedro Barroso e Raquel Tavares. Depois de ter sido apanhado junto numa praia a atirar flores ao mar, e dias depois ter sido visto muito junto numa das gravações da série ‘Golpe de Sorte’ - em que de resto farão par amoroso - o casal volta a despertar a atenção com declarações de amor... eterno.Pelo menos foi isso que a artista lhe fez ontem no Instagram – dia em que ele completou 34 anos."Este meu bicharoco faz anos! Hoje não estaremos juntos, mas logo logo iremos ver o pôr do sol como tanto gostas, naquele spot que é o teu, mas ao som das músicas que eu te obrigo a ouvir", escreveu numa publicação, deixando para uma ‘história’ mais outra declaração. "Amo-te aos molhinhos meu príncipe. Sigamos juntos até ao pôr do sol."Esta não é a primeira vez que a atriz se declara ao ‘amigo’. Pouco depois de há um ano o ator se ter submetido a uma intervenção para se ver livre do mundo das drogas, a artista também lhe escreveu uma dedicatória. Na altura, os amigos de ambos garantiram que existia uma aproximação entre os dois. " És uma das pessoas mais bonitas que conheço. Quando penso em nós, penso sempre nos votos comuns que se celebram nos casamentos: ‘Prometo ser-te fiel (eu prefiro ‘leal’), amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida’. É disto que é feita a nossa união há já alguns anos. Se somos casados? Não. Somos muito mais que isso... Somos amigos", escrevia ela.O Correio da Manhã tentou contactar o ator até ao fecho da edição, sem sucesso.