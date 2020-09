Raquel Tavares recebe críticas na nova vida após anunciar fim da carreira na música

As lágrimas de Raquel Tavares secaram.A desilusão pela fama e sucesso que a carreira de fadista lhe trouxe já não serve à artista, que é agora um dos rostos do entretenimento da SIC, que lhe entregou a apresentação de Olhó Baião e Domingão. Além disso, é um dos reforços do elenco da nova temporada de Golpe de Sorte.Estes projetos motivam críticas por parte dos seus seguidores que não entendem a postura de Raquel: em janeiro surpreendeu ao dizer adeus à carreira musical, devido à exposição mediática, mas é agora presença assídua na TV.Para quem não queria ser figura pública superou depressa! Desejo-te mais coerência, criticou um seguidor. Não sou fã como apresentadora, nem compreendo como lá foi parar e ainda lá está, atirou outra espectadora.Ainda assim, Raquel está feliz com a nova vida e decidiu responder às criticas: Se todos tivessem a coragem de tentar ser felizes, alheios ao que os outros podem achar, o mundo seria um lugar melhor.