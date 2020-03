Raquel Tavares refugia-se na música após decidir abandonar a carreira

"Cantei-a para mim tantas vezes... Nunca fez tanto sentido como hoje", escreveu na legenda do vídeo, referindo-se ao tema que está a cantar, "Como uma no mar", de Lulu Santos.



"Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia", começa por cantar.



"Tudo passa, tudo sempre passará", continua.



"Tudo o que se vê não é igual. Tudo muda o tempo todo num mundo. Não adianta fugir, nem mentir, para si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma no mar", canta ainda a fadista, que revelou que considera que as palavras emotivas se enquadram neste período difícil que estamos a atravessar.









Os milhares de admiradores de Raquel Tavares não hesitaram em deixar rasgados elogios na publicação, radiantes por voltar a ouvi-la cantar. "Que saudades que tinhamos de te ouvir cantar", "A tua voz é linda", "Como és linda a cantar", foram algumas das mensagens deixadas.



Além dos elogios, foram vários os fãs que não resistiram em pedir a Raquel para voltar a brilhar na carreira musical. "Volta a cantar por favor Raquel, sem ti a cantar Portugal fica mais pobre", rematou um seguidor.



