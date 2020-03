Raquel Tavares soma projetos após ter dito que queria terminar carreira

, confessou ainda, afirmando que foi "

Foi no início de janeiro que Raquel Tavares anunciou, em lágrimas, numa conversa com Cristina Ferreira, que se queria afastar do meio artístico No entanto, a veradade é que, depois da confissão, a vida de Raquel decorre precisamente ao ritmo alucinante que pretendia evitar, somando projetos em televisão.O primeiro foi o programa de talentos 'A Máscara', seguiu-se o 'Golpe de Sorte' e agora a SIC anunciou que a fadista vai ser apresentadora da exteriores no programa de João Baião.Raquel, recorde-se, já foi alvo de críticas por ter aceite estes projetos, depois de demonstrar a intenção de abrandar o ritmo profissional.