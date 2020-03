Raquel Tavares sugere máscara improvisada contra o coronavírus e é arrasada pelos médicos

Raquel Tavares decidiu partilhar um vídeo com os milhares de seguidores onde se mostrou a improvisar uma máscara de proteção contra o coronavírus, em casa.Devido à enorme procura destes materiais, a cantora aproveitou o tempo que tem estado de quarentena, no conforto do lar, para partilhar a ideia com os fãs. No entanto, foi algo que acabou por não ser visto com bons olhos pelos profissionais de saúde que depressa a alertaram para a situação e lhe socilitaram que retirasse o vídeo das redes sociais com a maior brevidade., começa por explicar a fadista., disse ainda, acrescentando um agradecimento pelae apelando ainda a todos para queOs fãs da artista apoiaram, na mesma, a intenção demonstrada na tentativa de ajudar., "Vindo de ti que és genuína, nunca ninguém poderá dizer que foi mal intencionada", defenderam os admiradores nas mensagens.Recorde-se que Raquel Tavares enfrenta uma fase profissional de grandes mudanças. Após anunciar o fim da carreira na música, deixando o fado de lado , Raquel tem somado vários projetos diferentes