Raquel Tavares troca fado por novelas

De cantora a atriz. Depois de ter anunciado o fim do seu percurso como fadista, Raquel Tavares, de 35 anos, prepara-se para investir numa carreira no mundo da representação. Decidida a mudar de rumo mas com o desejo de continuar no meio artístico, Raquel, que se estreou recentemente como atriz na série da RTP ‘Patrulha da Noite’, prepara-se agora para abraçar um novo desafio na ficção nacional, na SIC, e irá integrar o elenco da segunda temporada da série ‘Golpe de Sorte’.

O abandono da sua carreira enquanto cantora terá aberto as portas a novos projetos a Raquel, que se mostra satisfeita com o novo rumo da sua vida.

A fadista tornou público o término da sua vida em palco durante a emissão de ‘O Programa da Cristina’, em que falou do cansaço extremo, do ritmo de trabalho e das consequências que tudo isso teve na sua vida pessoal. "Quero viver além daquilo que tem sido a minha vida estes anos, que é a cantar. Percebi que aquilo a que me dediquei a vida inteira não me estava a fazer bem. Já não era feliz, não necessariamente por cantar, mas a vida artística. Estou dorida e profundamente infeliz", disse a artista, não escondendo a infelicidade que sentia em palco, que a levou a tomar a "decisão mais difícil" da sua vida.

Ao seu lado, no novo elenco da série, estará o seu amigo de longa data Pedro Barroso. Os dois já foram apontados como um casal, mas garantiram que apenas mantêm uma relação forte de amizade.

Depois de uma pausa na carreira, devido a problemas graves de adição, que confessou no programa ‘Alta Definição’, o ator trocou a TVI pela SIC e prepara-se para o seu primeiro projeto na estação de Paço de Arcos.

A sua contratação surge após um convite por parte do diretor de Programas, Daniel Oliveira, que lhe voltou a dar uma oportunidade depois de vários episódios polémicos.