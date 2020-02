Raquel Tavares vive relação especial com ator

Uma das pessoas mais bonitas que conheço. Quando penso em nós, penso sempre nos votos comuns que se celebram nos casamentos: 'Prometo ser-te fiel (eu prefiro 'leal'), amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida'. É disto que é feita a nossa união há já alguns anos. Se somos casados? Não. Somos muito mais que isso (e que me perdoem os mais sensíveis)... Somos amigos. Parabéns, meu menino iluminado".

A vida de Raquel Tavares deu uma volta de 180 graus. Depois de ter anunciado o fim da carreira no mundo da música, a fadista tem abraçado novos desafios e, até no plano pessoal, parece ter novidades.Os dois foram apanhados pela revista 'TV Mais' em clima de grande cumplicidade na praia.Os dois têm passado muito tempo juntos devido ao novo projeto que partilham no canal de Paço de Arcos.No passado, os atores já tinham levantado suspeitas de um romance. Na altura, Raquel escreveu-lhe uma dedicatória nas redes sociais. "