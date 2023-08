Raúl Martins, um magnata de férias

Dono dos hotéis Altis e a mulher de férias com os netos na praia do Gigi.

01:30

Raúl Martins, herdeiro do magnata Fernando Martins – que fundou, com os filhos, o grupo Altis Hotels, nos anos 70 – está a passar férias com a família no resort exclusivo da Quinta do Lago, no Algarve.









Avô babado, foi avistado pelos repórteres do CM com a mulher, Isabel Quita, a levar os netos pela mão até à praia do Gigi, para retemperar as forças e preparar-se para a rentrée que se aproxima.

Recorde-se que o pai, Fernando Martins, ficou famoso por ter conquistado a presidência do Sport Lisboa e Benfica, em 1981, e por ter fechado o terceiro anel do Estádio da Luz, no ano de 1984. O seu lema era “fazer muito e falar pouco” – um princípio que Raúl Martins também adotou, quer na vida quer nos negócios.