Reality-Show de Goergina Rodríguez com segredos por revelar

Esta semana, Georgina Rodríguez andou numa azáfama de forma a dar por concluídas as gravações do reality show que vai ter em nome próprio na Netflix.e a presença numa gala, onde foi distinguida pelo trabalho solidário com a associação Novo Futuro, que apoia crianças e jovens em risco. Este é, aliás, um dos aspetos que a musa do craque da Juventus mais pretende mostrar no seu projeto para a plataforma de streaming.Segundo foi possível apurar, os conteúdos a serem exibidos pela Netflix foram discutidos à risca e incluem cenas da vida familiar com Cristiano Ronaldo e as crianças, bem como o passado de Gio, mas nem tudo fará parte do projeto.A par disso, também as polémicas e a relação distante que Georgina Rodríguez mantém com parte da família em Espanha ficaram de fora do documentário, que está a gerar grande curiosidade entre os fãs.Certo é que para mostrar os dias felizes ao lado de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez assinou um verdadeiro contrato milionário ao alcance de poucos. A espanhola soma e segue e engrossa a conta bancária, que vai ganhando fôlego, mais de cinco anos após o início do romance com o jogador português.Além deste contrato,Só no Instagram, onde partilha os seus treinos, o dia a dia com os filhos do craque da Juventus e, claro, conteúdos publicitários, a espanhola já conta com um impressionante número de 26,6 milhões de seguidores.