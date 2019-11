Realizador Roman Polanski acusado de violar atriz

06:00

O realizador francês Roman Polanski, de 86 anos, está a ser acusado por uma atriz francesa, de a ter violado numa estância de ski na Suíça, em 1975, quando esta era ainda uma adolescente."Bateu-me até que eu cedi e então violou-me. Obrigou-me a fazer todo o tipo de coisas", declarou Valentine Monnier ao jornal ‘Le Parisien’. A alegada violação terá acontecido no chalé de Polanski, em Gstaad, na Suíça, depois do cineasta ter convidado a jovem a passar pelo seu quarto.Polanski, que fugiu dos EUA em 1978 depois de ser acusado da violação de uma rapariga de 13 anos, "nega firmemente todas as acusações de violação".