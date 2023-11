Rebeca atualiza estado de saúde

Segundo a publicação feita nas redes sociais, a artista chegou mesmo a ficar internada.

voltou às suas redes sociais, para fazer uma nova atualização. Rebeca referiu estar ainda com "

", mas já em recuperação.



"Olá amigos, já me sinto melhor embora ainda com algumas dores, mas que se toleram", começou por dizer. "Quero muito ficar bem para poder ir de férias pois bem preciso. Beijinho grande, obrigada mais uma vez pela preocupação", acrescentou.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudia Henriques (@rebeca.cantora)

No último fim de semana, Rebeca viu-se obrigada a cancelar um concerto agendado na Suíça, devido a uma bursite na anca que provocou uma inflamação no tendão do músculo da perna, causando-lhe muitas dores.Entretanto, a cantora popular, de 49 anos,