Rebeca: "No verão uso fato de banho"

– Já que não vou poder trabalhar, ficarei a passar férias em segurança com a minha família.– Fruta fresca, sem qualquer dúvida.– Um belo mergulho na piscina sabe sempre bem.– A uma Coca-Cola zero com gelo e limão.– Prefiro no início da manhã.– Afasto-me.– No verão, bebo mais do que como.– Uma tábua de queijos.– Filas de carros para estacionar nas praias.– Fato de banho.– Sim ,claro, gosto de usar rímel à prova de água e um gloss nos lábios com proteção solar.– Se colocam horas ao sol a fritar a pele.Rebeca tem 40 anos e é uma conhecida cantora de música popular portuguesa. A artista, que se estreou no mundo da música com apenas 12 anos, soma vários êxitos na sua carreira.