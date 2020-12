Rebeca revela que foi insultada enquanto lutava contra um cancro: "Estás tão gorda"

15:58

Rebeca vive dias felizes após ter casado com o companheiro de longa data, Élio Gomes, no programa da SIC, ‘O Noivo É Que Sabe’. Contudo, a cantora revelou que passou dias menos bons enquanto lutava contra um cancro, devido aos insultos que recebia.

À conversa com Diana Chaves e João Baião no ‘Casa Feliz’, a cantora recordou o episódio que a marcou durante a luta contra um cancro: "Havia pessoas que me deitavam muito abaixo". Os insultos eram de todos os tipos. "Estás tão gorda, estás tão feia", citou Rebeca, referindo-se às mensagens que recebia nas redes sociais.

"Houve um senhor que passou o tempo todo a chamar-me feia. Não tens mama, estás tão feia", disse. No entanto, a opinião do seguidor mudou e, recentemente, voltou a comentar as fotografias da cantora: "Agora sim, a Rebeca está linda e boa".

A cantora de 40 anos explicou ainda porque decidiu usar um decote ousado no dia do casamento: "Este fato é dedicado a todas as mulheres que tiveram cancro da mama".