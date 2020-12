Rebeca troca alianças com o companheiro na televisão: “É um sonho”

Cantora casou-se no programa da SIC, ‘O Noivo É Que Sabe’.

14 dez 2020 • 19:19

Ao fim de nove anos de união, Rebeca e o companheiro, Élio Gomes, decidiram trocar alianças. A cerimónia de casamento aconteceu no programa da SIC, ‘O Noivo É Que Sabe’, e foi transmitida na televisão, este domingo.

A cantora de 40 anos revelou ao 'Fama Show' que o casamento já estava nos planos do casal há vários anos: "Foi uma grande prova de amor que ele me deu, dando este passo e lidando com pessoas que ele não está habituado (…) Estou muito feliz. É um sonho".

Numa altura em que a pandemia de Covid-19 assola o mundo, os noivos assumem que foram tomados todos os cuidados. "A família reagiu bem porque nós explicámos o que ia acontecer. Explicámos que iam ter a distância certa de dois metros, definfeção, máscaras, explicámos tudo e toda a gente concordou e ninguém disse que não. Todos quiseram estar presentes no nosso casamento", contou Élio.

Apesar disso, a cerimónia decorreu com a máxima normalidade e a cantora não escondeu a felicidade que sentiu: "Ele escolheu tudo na perfeição. Eu até acho que estou a sonhar ainda. É que está tudo tão perfeito, que parece mentira. Era isto que eu idealizava, a decoração, a quinta é linda demais. É romântica como eu gosto, as cores fabulosas. Cada coisa encaixa uma na outra e eu estou tão feliz, muito mesmo".