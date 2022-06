Rebel Wilson revela ser gay e mostra namorada

A australiana Rebel Wilson assumiu a homossexualidade e fez-se fotografar ao lado da namorada, a empresária Ramona Agruma, que é fundadora de uma marca de roupa sustentável. “Eu achava que andava à procura de um príncipe da Disney, mas afinal do que precisava era de uma princesa”, escreveu a atriz, de 42 anos, nas redes sociais.Wilson, que no passado manteve relacionamentos com com o empresário Jacob Busch e com o jogador de ténis australiano Matt Reid, perdeu recentemente 28 quilos, segundo ela, a conselho do médico.

“Ele disse-me que se eu quisesse congelar os meus óvulos para, mais tarde, constituir família, devia ser mais saudável”, revelou. Desde que tornou público o seu relacionamento com Ramona, a atriz tem sido inundada de mensagens de apoio, quer dos pares quer dos fãs.