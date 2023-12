Receitas de Natal à moda de Rui Oliveira

Para celebrar o Natal e a Passagem de Ano, os apresentadores do ‘Noite das Estrelas’ voltam a juntar-se para dois programas muito especiais na antena da CMTV. Em ‘Sabores de Natal’ (dia 24, às 11h20) e ‘Sabores de Ano Novo’ (dia 31, às 11h20), Maya e Rui Oliveira revelam receitas da época feitas à moda do apresentador.



Em cada episódio será mostrado o modo de confeção de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa), à medida que os rostos da CMTV falam sobre as suas tradições da época. Esta sexta-feira,

CM revela a primeira receita a ser apresentada: Crumble de queijo chèvre com tomate.



Crumble de chèvre com tomate (na air fryer)



Ingredientes:



1 dentro de alho;

1 cebola;

Azeite extra virgem;

1 chèvre (queijo de cabra);

6 tomates;



Manjericão;

Pimenta preta





Preparação:



Num tacho refoga-se suavemente a cebola e o alho bem picadinhos. Escaldam-se os tomates com água quente e retira-se a pele. Partem-se em gomos, retiram-se as sementes e juntam-se ao refogado. Adiciona-se o chèvre em rodelas e o manjericão (a gosto). Mistura-se bem e tempera-se com a pimenta. Coloca-se o preparado em taças, terminando com uma rodela de queijo no topo. Leva-se à air fryer durante 6 minutos a 180 ºC (pode abrir a meio do processo para verificar) e está pronto!