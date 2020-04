Recém-nascidas usam viseiras em miniatura contra a Covid-19

O momento está a correr o Mundo e a gerar uma onda de ternura em plena pandemia.Emhá hospitais que estão a adotar novas medidas de segurança para proteger os recém-nascidos do coronavírus, comAs imagens destas recém-nascidas foram amplamente partilhadas nas redes sociais, onde as reações se dividiram entre a ternura e a tristeza, pelo facto de bebés tão pequeninos já estarem expostos a medidas tão rígidas.Recorde-se que, até à data, a Tailândia não é dos países mais fustigados pela Covid-19, contando, esta sexta-feira, 10 de abril, com 2473 casos e 33 mortos da doença.No entanto, todas as precauções são poucas com estas viseiras em miniatura a serem fabricadas para proteger os novos bebés.