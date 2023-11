Reconciliação à vista? Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos estão muito próximos

Passados cerca de quatro anos e meio depois de terem assinado os papéis do divórcio, parece que Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos podem mesmo estar à beira de uma reconciliação.A atriz, que está prestes a fazer 50 anos, a 15 de novembro e que terminou a sua relação este ano com Ricardo Pereira, tem sido vista inúmeras vezes com o ex-marido. A primeira vez aconteceu na ModaLisboa, quando o filho mais velho do ex-casal, se estreou a desfilar como modelo no desfile de Carlos Gil.Ainda no sábado passado, os dois foram vistos no estádio da Luz, a assistir ao jogo do Benfica contra a Casa Pia, segundo avançou a revista TV Guia, que acrescentou ainda que o ex-casal foi visto também na zona de Benfica e na Charneca da Caparica sempre muito cúmplices.Este tema foi comentado no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV. Daniel Nascimento considera estes avanços muito precoses. "Agora, de repente, estar com o Pedro Miguel Ramos. Eu ia dizer que passou muito pouco tempo entre uma coisa e outra", atirou o comentador referindo-se à ex-relação da atriz com o personal trainer que terminou em agosto deste ano."A Fernanda e o Pedro, pais de quatro filhos, tinham uma relação difícil, ou menos próxima, se quiserem, falavam apenas por causa dos filhos. Quando a menina mais nova, Caetana, fez anos, a 3 de julho, aproximaram-se e começaram a falar deles como homem e mulher, ainda a Fernanda estava na relação com o outro senhor (…) Mas essa aproximação não significa que eles andem desde essa altura", explicou Maya.Recorde-se que o antigo casal tem quatro filhos em comum: Santiago de 18 anos, Laura, de 15, Maria Luísa, de 14 e Caetana, de 8.