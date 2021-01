Reconciliação entre Neymar e Bruna Marquezine deixa fãs em delírio Craque voltou a ter no Instagram fotografias com a atriz.

Neymar levantou suspeitas de que teria dado uma nova oportunidade ao romance com Bruna Marquezine e os fãs apressaram-se a reagir. O futebolista e a atriz brasileira terminaram o namoro em 2018 e desde então que a reconciliação é desejada pelos seguidores de ambos. No início desta semana, Neymar voltou a deixar visíveis as fotografias do seu perfil de Instagram em que aparece com a antiga companheira. Mais tarde, à imprensa brasileira, disse que não sabia o que se tinha passado. “Eu não ‘desarquivei’ nada. A Bruna fez parte da minha vida e não tinha motivos para apagar ou arquivar. Isto foi algo do Instagram”, explicou o futebolista.



Ainda assim, há quem mantenha a fé de que se trata de uma reaproximação. “Deixem-nos sonhar” ou “Brumar está vivo” são alguns comentários dos seguidores. Antigo casal namorou seis anos.

