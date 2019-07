“Recuperei uma aliança e salvei o namoro”

Para recuperar uma aliança de namoro que tinha ido parar ao fundo do Azibo, junto à plataforma flutuante. São cerca de 3 ou 4 metros de profundidade, e consegui recuperá-la. E salvei o namoro, pelos vistos, porque se não o rapaz estava em maus lençóis [risos??].Às vezes vemos coisas, fora da água, que são caricatas. Têm que ver com casais demasiado à-vontade.A alguns colegas já fizeram propostas estranhas. A mim só me aconteceu com as pessoas que vêm nas excursões, que nos querem oferecer um copinho, e nós não podemos, porque estamos em serviço.Felizmente, aqui é calmo. Já tivemos de ir buscar banhistas em apuros, com cansaço ou cãibras, mas mais por prevenção. E houve uma rapariga que abriu a cabeça a saltar para a água da plataforma. Fora isso, nada de grande risco.É muito tranquila. É o paraíso de Trás-os-Montes.