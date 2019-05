Redes sociais enchem-se de mensagens emotivas para Sara Carbonero

06:00

u Desde que Sara Carbonero anunciou que foi operada aos ovários e que está a lutar contra um cancro, uma onda de solidariedade tomou conta das redes sociais, com milhares de fãs a deixarem-lhe mensagens de apoio. Ontem, também os colegas da mulher de Iker Casillas, do canal Deportes Cuatro, deixaram mensagens sentidas em direto para a estrela, que continua internada numa clínica de Madrid.Sara, de 35 anos, recorde-se, foi sujeita a uma cirurgia de remoção do tumor maligno na passada terça-feira, depois de uma massa ter sido detetada em exames de rotina. Segundo comunicado da unidade de saúde, deverá ter alta nos próximos dias, salvo se existirem complicações. Depois da operação, seguem-se meses de tratamento para a jornalista, que ainda não se tinha refeito do susto com o marido – que sofreu um enfarte do miocárdio – quando soube que estava a braços com a doença.Nas redes sociais, a espanhola mostrou-se otimista e confiante num "final feliz".