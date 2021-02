Reencontro de Kate Middleton e Meghan Markle já tem data marcada

11 fev 2021 • 18:10

Deverá acontecer em julho o tão aguardadoO jornal britânico ‘Daily Mirror’ noticiou que o príncipe Harry já comprou passagens para si, para Meghan e para filho de ambos com vista a um passeio por Inglaterra no próximo mês de julho, altura em que se prevê que a situação da pandemia já esteja mais controlada.Aquele jornal especifica que o filho mais novo do príncipe Carlos e a família vão a Londres para se encontrarem com o príncipe William,O último encontro de Harry e William e das respetivas mulheres ocorreu em março de 2020, no último compromisso de Markle e o marido como representantes da realeza britânica.