Reese Witherspoon à beira do divórcio após quarentena

Reese Witherspoon, de 44 anos, e o marido, Jim Toth, de 50, estão à beira do divórcio. Pelo menos é o que diz a revista ‘In Touch’. Segundo a publicação,O primeiro sinal de crise foi dado quando Jim fez anos e Reese não lhe dedicou qualquer mensagem no Instagram, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores. A revista conta ainda que o casal já colocou a sua casa à venda., revela uma fonte próxima do casal, acrescentando que o isolamento fez com que nascesse uma rivalidade profissional entre o casal, o que acabou por afetar a relação.Em abril, Jim tornou-se diretor de conteúdos do mais recente serviço de streaming, o Quibi, cujo lançamento foi considerado um fracasso. "Enquanto isso, tudo em que Reese toca torna-se ouro, o que cria uma certa fricção entre o casal", acrescenta a mesma fonte.Reese Witherspoon e Jim casaram em 2011 e têm um filho em comum, Tennessee, de sete anos. A atriz tem outros dois filhos - Ana, de 20, e Deacon, de 16 - frutos do seu casa- mento com o ator Ryan Phillippe, de quem se separou em 2008.