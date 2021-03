Refeições de Boris Johnson preparadas por chef português Primeiro-ministro inglês gasta milhares em pratos orgânicos.

Após ter testado positivo à Covid-19 em abril de 2020, Boris Johnson decidiu prestar mais atenção à sua alimentação. Porém, tem tido ajuda. O primeiro-ministro de Inglaterra tem desfrutado de pratos preparados especialmente para si, que lhe são entregues pessoalmente na sua residência oficial na Downing Street, Londres. Agora, sabe-se que as refeições do político são feitas por um chef de cozinha português. Mauro Mateus, de 33 anos, foi treinado pelo chef de televisão Marco Pierre White no restaurante The Belvedere, situado na zona oeste de Londres e foi chef de cozinha no café Melrose and Morgan, em Primrose Hill, no norte da cidade. Segundo a imprensa internacional, o português já preparou diversas refeições para o primeiro-ministro, bem como para a sua noiva, Carrie Symonds. Atualmente, Mauro trabalha no espaço Daylesford, responsável pela confeção de refeições saudáveis para Boris Johnson, que só este mês recebeu 100 pratos diários pré-confeccionados para si e para a companheira, e uma cesta de comida semanal da Daylesford no valor de 12 500 libras, cerca de 14 600 euros. O plano de dieta personalizado do primeiro-ministro é composto de superalimentos saudáveis, como couves, carnes magras e sementes.

