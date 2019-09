Reforço do Sporting Jesé Rodriguez é craque no Reggaeton

Dentro do campo é Jesé. Fora dele é conhecido como Jey M, pelo menos nas lides da música. Leu bem! Jesé Rodriguez, uma das contratações mais sonantes do Sporting realizadas na última janela de mercado, afinal também é cantor... e é craque no reggaeton.Nos últimos três anos, o avançado espanhol tem mais singles e vídeos lançados (11) do que golos marcados (8) pelas quatro equipas pelas quais alinhou: Paris Sain-Germain (2), Las Palmas (3), Stoke City (1) e Bétis (2), tudo isto num total de 63 jogos realizados.Com uma carreira um tanto ou quanto instável no mundo do futebol, gozando há três anos do estatuto de ‘emprestado’ pelos atuais detentores do seu passe, os franceses do Paris Saint-German, a verdade é que a carreira de Jesé no meio da música é um verdadeiro sucesso.O seu vídeo mais visto, ‘Yo Sabia!’, conta com mais de 31 milhões de visualizações no YouTube, mas todas as suas gravações juntas ultrapassam os 50 milhões, números que só estão ao alcance de grandes nomes da música.Jesé Rodríguez foi formado no Real Madrid e foi lançado na equipa principal dos merengues pelo técnico português José Mourinho.Jesé tem contrato com o Paris Saint-Germain, que, em 2016, pagou 25 milhões de euros ao Real Madrid pelo seu passe.Os últimos anos da vida de Jesé Rodríguez não têm sido fáceis no que toca a polémicas, principalmente envolvendo mulheres. Por causa das controvérsias, uma das ex-namoradas, Aurah Ruiz, com quem tem um filho, foi mesmo convidada a participar no ‘Big Brother VIP’ , no qual expôs alguns podres do jogador. Tem dois filhos de Melody Santana, mas chega a Portugal com nova bomba, a modelo Janira Barm.